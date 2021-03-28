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Yunanistan'da göçmen kampında bir düzensiz göçmenin intiharının ardından arbede çıktı

Yunanistan'ın Korinthos kentinde, göçmenlerin tutuklu bulunduğu kapalı kampta dün bir düzensiz göçmenin intihar etmesiyle polis ile göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

28 Mart 2021 Pazar 16:15
Yunanistan'da göçmen kampında bir düzensiz göçmenin intiharının ardından arbede çıktı
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Yunan medyasına yansıyan haberlerde, 16 aydır kampta tutulan 24 yaşındaki göçmenin, tutukluluk süresinin uzatılması üzerine intihar ettiği kaydedildi. 

Olayın duyulması üzerine kampın ana girişinde toplanan göçmenler ile polis arasında arbede çıktığı, bir polisin başına taş isabet etmesiyle yaralandığı belirtilen haberlerde, intihar eden düzensiz göçmenin Türk vatandaşı olduğu ileri sürüldü.

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Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, "Yüzlerce göçmen sebepsiz yere orada tutuluyor. Bu intihar değil, cinayettir." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK mensubu ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı çok sayıda kişi, Yunanistan’a kaçarak iltica başvurusunda bulunmuştu.


 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçmenYunanistan
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