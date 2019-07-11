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Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

11 Temmuz 2019 Perşembe 06:26
Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

Yunanistan'da sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 6 turistin hayatını kaybettiği bildirildi. 
Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, ülkenin kuzeyini vuran ve özellikle turizm bölgesi Halkidiki'de etkili olan fırtına, can ve mal kayıplarına neden oldu. 
Selanik yakınları çevresinde yaşanan fırtınada ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin tamamının Çekya, Romanya ve Rusya'dan gelen turistler olduğu belirtildi. 
Öte yandan, 4'ü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk edildi.

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Yeni Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, "Bölgede sel değil ağaçları deviren şiddetli rüzgar ve fırtına vardı. İnsanların ölümüne bu neden oldu." dedi.
Yunan basınına göre, Romanyalı 8 yaşındaki bir çocuk ve annesi bulundukları restoranın tavanının çökmesi ile hayatını kaybetti. 
Öte yandan, 54 yaşındaki bir Rus ve iki yaşındaki oğlu devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Çekya vatandaşı ailenin iki üyesi ise karavanın rüzgar nedeniyle devrilip sürüklenmesi sonucu yaşamlarını yitirdi. 

 

Son Güncelleme: 11.07.2019 09:31
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Fırtına
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