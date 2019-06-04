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Yunanistan'da ekonomi büyüdü

Yunanistan'da ekonomi büyüdü

04 Haziran 2019 Salı 13:12
Yunanistan'da ekonomi büyüdü

Yunanistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında büyüdü.
Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) çeyrek bazda yüzde 0,2 oranında artış gösterdi.
GSYH, yıllık bazda da yüzde 1,3 oranında arttı.
Tüketim harcamaları ise hem çeyrek hem de yıllık bazda yüzde 0,1 oranında düşüş kaydetti.

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Öte yandan yıllık bazda büyümede, gayri safi sabit sermaye oluşumundaki yüzde 7,9, ihracattaki yüzde 4 ve ithalattaki yüzde 9,5'lik yükseliş etkili oldu. 
Ülkede ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralma gerçekleşmişti. 2018'in son çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında daralma yaşanmıştı. 
Avrupa Komisyonu, Yunanistan ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,2 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuyor. 
Ülkede siyasi alanda ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerini ardından ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin gerisinde tamamlayan hükümetteki SYRIZA'nın lideri Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.

Son Güncelleme: 04.06.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Ekonomi
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