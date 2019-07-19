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Yunanistan'da deprem

Yunanistan'da deprem

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Yunanistan'da deprem

BAŞKENT ATİNA'NIN 22 KİLOMETRE KUZEYBATISINDA 5,1 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ 

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5,1 şiddetinde deprem oldu. 
Atina Yer bilimleri Enstitüsünün verilerine göre, yerin 8 kilometre altında gerçekleşen ve başkent çevresinde hissedilen deprem nedeniyle binalarda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. 
Deprem sırasında 6 aylık hamile bir turistin ziyaret ettiği müzede düşen alçı parçası nedeniyle hafif yaralandığı bildirildi. 
Öte yandan en şiddetlisi 4,2 büyüklüğünde olmak üzere 15 artçı sarsıntı kaydedildi. 
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, yaptığı açıklamada, ciddi bir yaralanma meydana gelmediği, bazı kullanılmayan binalarda kısmen çökmeler olduğunu ifade etti. 

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PARLAMENTO BİNASINDA HAFİF HASAR
Deprem dolayısıyla kısa süreli paniğin yanı sıra elektrik ve telefon hatlarında kesintiler yaşandı. 
Elektrik kesintileri ile trafik ışıklarının çalışmaması sebebiyle kentte trafik yoğunluğu yaşandığı, pek çok kişinin ise asansörlerde mahsur kaldığı belirtildi. 
Öte yandan Meclis binasında deprem dolayısıyla çatlaklar oluştuğu kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 20.07.2019 01:33
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