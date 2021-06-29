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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Yunanistan'da aşı yaptıran gençlere 150'şer euro teşekkür hediyesi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıkladı.

29 Haziran 2021 Salı 09:48
Yunanistan'da aşı yaptıran gençlere 150'şer euro teşekkür hediyesi
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Mitsotakis, COVID-19 aşılama programına ilişkin hükümetin yaptığı sunumda açıklamalarda bulundu.

Gençleri aşıya teşvik için "özgür geçiş" adlı bir program geliştirdiklerini söyleyen Mitsotakis, bu bağlamda en az bir doz aşı olan 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro değerinde bir harcama kartı dağıtacaklarını belirtti.

Mitsotakis, temmuz sonu itibarıyla aktif olacak söz konusu program kapsamında gençlerin, ulaşım, konaklama, kültür ve eğlence dahil birçok harcama kaleminde bu kartı kullanabileceğini dile getirdi.

Mitsotakis: Sabırları ve azimleri için bir teşekkür hediyesi

Aylarca süren karantina döneminin özellikle gençlerin sosyal yaşamına büyük zarar verdiğinin altını çizen Mitsotakis, “Bu, gençlerimize olan borcumuz. Özellikle yaz öncesi sabırları ve azimleri için bir teşekkür hediyesi" dedi.

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Dijital Politika Bakanı Kiriakos Pierrakakis de bu programdan yararlanmak isteyen gençlerin, ilk dozlarını aldıktan bir gün sonra hükümetin çevrim içi platformu aracılığıyla kart başvurusunda bulunabileceğini aktardı.

Yunanistan'da 11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 33'ü, halihazırda aşı sürecini tamamlamış bulunuyor.

Ülkede 18-25 yaş aralığında bulunan gençlerden 940 bini, en az bir doz COVID-19 aşısını yaptırmış durumda. Yunanistan'da salgının başından bu yana 420 bin 905 vaka, 12 bin 664 ölüm kaydedildi.

Bugünden itibaren gece sokağa çıkma yasağına son verilecek

Yunanistan'da 24 Haziran'dan itibaren açık havada maske takma zorunluluğu kalkmıştı. Bugünden itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Aşıya Hediye
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