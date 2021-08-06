Yunanistan'da alevler Olimpiya'ya ulaştı

Yunanistan’ın Eğriboz adasındaki yangını söndürme çalışmaları sürerken, 20'ye yakın köyün boşaltıldığı adada bir çok noktada elektrik kesintileri yaşanıyor.
Girişlerin yasaklandığı Eğriboz adasından tahliyeler ise devam ediyor.
Başkent Atina’ya yakın Aharnes kentinde iki gün önce çıkan yangın söndürülemiyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.
OHAL ilan edildi
Varibombi'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tehlike kategorisinde 5'inci derecede gösterilen Varibombi'de 24 saatte 100'den fazla orman yangını çıktı. 100 evin yandığı bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Mora Yarımadası'nın güneybatısındaki Messinia bölgesi de alevlere teslim olurken, 6 bölge tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevler Antik Olimpiya'ya ulaştı
Mora'da yer alan İlia’da ise aynı anda 7 yangın çıkarken, 19 köy boşaltıldı.
Alevler tarihte ilk olimpiyat oyunlarının düzenlendiği Antik Olimpiya kentine kadar ulaştı.
Bölgede 12 yerleşim yeri tahliye edildi, 20 ev yandı.
Antik Olimpiya kenti Belediye Başkan Yardımcısı Bassilis Arvaniti art arda çıkan yangınlarda kundaklamaya işaret etti.
Yerleşim yerleri tahliye edildi
Rodos Adası'ndaki Kalamonas bölgesi ikinci kez yanıyor.
Grevena ilindeki Karpero kasabasında alevler büyüdü, yaklaşık 30 kilometrelik alana yayıldı. 4 yerleşim yeri tahliye edildi.
İki kez büyük yangının çıktığı Yunanistan Ahaya’daki 7 bölgede OHAL ilan edildi.
124 bin dönümlük alan küle döndü
Havadan çekilen görüntüler yangının tahribatını gözler önüne serdi
Yunanistan Ulusal Gözlemevi, 1-4 Ağustos arasında, 60 bin dönümden fazla alanın yandığını açıkladı.
Mayıs- Temmuz döneminde ise 124 bin dönümlük alanın küle döndüğü belirtildi.