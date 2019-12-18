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Yunanistan'da 3 Bin 500 yıllık mezar bulundu

Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar bulunduğu bildirildi.

Yunanistan'da 3 Bin 500 yıllık mezar bulundu

Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar bulunduğu bildirildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:26
Yunanistan'da 3 Bin 500 yıllık mezar bulundu

Yunanistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Mora Yarımadası'nda milattan önce 1650-1100 yılları arasında hüküm süren Mikenliler dönemine ait kubbeli iki anıt mezar bulunduğu belirtildi.

Keşfin, ABD'deki Cincinnati Üniversitesinden arkeologların 2 yıldır sürdürdüğü çalışmaların ürünü olduğu kaydedildi.

Pylos sarayının yakınlarında bulunan Tunç Çağı'na ait anıt mezarların kubbe şeklindeki çatılarının ilkçağda çökmesi sonucu içerdeki odalara toprak ve moloz dolduğu, böylece mezarların yağmalardan korunduğu ortaya kondu.

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Çapları 8 ve 12 metreyi bulan iki mezarın da Miken kraliyet ailesine özel, kubbeli yer altı mezarı olduğu, duvarlarının neredeyse yarısının çöktüğü aktarıldı.

Mezarlardan altın bir mühür yüzüğü ile Mısır tanrıçası Hathor'un tasvir edildiği altın muska çıkarıldı.

Mikenlilere ait anıt mezarda Mısır tanrıçası tasvirli bir eserin bulunmasının, Tunç Çağı'ndaki ticari ve kültürel ilişkilere ışık tuttuğu belirtiliyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
3 Bin 500 Yıllık Mezar
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