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Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, hükümetin cumhurbaşkanı adayının Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, hükümetin cumhurbaşkanı adayının Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu olduğunu söyledi.

16 Ocak 2020 Perşembe 07:29
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Mitsotakis, televizyonlardan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Yunanistan'da ilk defa bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Danıştay Başkanı Sakellaropulu'yu aday göstermeye karar verdiklerini açıklayan Mitsotakis, Sakellaropulu'nun uluslararası alanda tanınan partiler üstü bir kişi olduğunu ifade etti.

Mitsotakis, "Ülkemizin en yüksek makamda bir kadına sahip olmasının zamanı geldiğini düşünüyorum. Yunan toplumunda halen kadınların aleyhinde birçok ayırım söz konusu. Bu artık tepeden başlayarak değişiyor. 21. yüzyılın başında Yunan kadını layık olduğu yeri alıyor." ifadesini kullandı.

Muhalifler henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin, şubat ayının başında yapılması bekleniyor.

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamentoda yapılan seçimle belirleniyor.

300 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda, 200 oy alan aday seçimi kazanıyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un görev süresi 15 Şubat'ta sona erecek.

Son Güncelleme: 16.01.2020 10:36
Anahtar Kelimeler:
Kiriakos MitsotakisYunanistan Cumhurbaşkanı AdayıAikaterini Sakellaropulu
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