Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Fransa'dan 18 rafale savaş uçağı alıyoruz"

Ülkesinin Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünün artırılacağını söyleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağının derhal alınacağını açıkladı. Miçotakis Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne beş yıl içinde 15 bin kişilik personel alınacağını da belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı'nın açılışı törenindeki konuşmasındada Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünün artırılacağını söyledi.

Bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağının derhal alınacağını açıkladı.

Yunanisatan başbakananının Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın Fransız yapımı silah sistemleri alması konusunda görüş birliği sağlanmıştı.

10 milyar euro düzeyinde olacağı belirtilen 10 yıllık silahlanma programında ayrıca dört yeni fırkateyn ile deniz kuvvetlerine 4 adet helikopterin satın alınması, Yunan deniz kuvvetlerine ait dört eski fırkateynin yenilenmesi, roket ve torpil alımlarını öngören projeler yer alıyor.

Miçotakis Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne beş yıl içinde 15 bin kişilik personel alınacağını, ordunun siber saldırıların önlenmesi için yeni programlar geliştireceğini ve elektronik sisteminin yenileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 10 yıldan bu yana silah satın almayan Yunanistan'ın bu silahlanma projesinin "halkın kendisini güvende hissetmesi için zorunlu olduğunu" söyledi.

Miçotakis Türkiye'nin Avrupa'nın doğu sınırlarını tehdit ettiğini öne sürerek "Türkiye bölgedeki barışı torpilliyor, Yunanistan ise bir barış ülkesidir" dedi.

“ULUSLARARASI ADALET DİVANI” ÖNERİSİNİ

Deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Türkiye ile diyaloga kararlılıkla hazır olduğunu belirten Miçotakis, tarafların bu konuda anlaşamaması olasılığında konunun Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi önerisini yineledi.