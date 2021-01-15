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Yunanistan, 1450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye gönderilmesini talep etti

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'ten, sığınma başvuruları reddedilen 1450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye geri gönderilmesi talebinde bulundu.

15 Ocak 2021 Cuma 08:50
Yunanistan, 1450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye gönderilmesini talep etti
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Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Midilli, Sakız, Sisam ve İstanköy adalarındaki 1450 düzensiz göçmenin ülkeye sığınma başvurusunun reddedildiği belirtilerek Avrupa Komisyonu ve Frontex'e, bu düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye "derhal geri gönderilmesi" talebinin iletildiği kaydedildi.

Göç Politikaları Bakanı Notis Mitarakis de yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'ye dönüş prosedürlerinin yeniden başlatılması için koşullar olgunlaşmış durumda. Bakanlık, son 10 ay içinde sığınma prosedürlerini hızlandırarak ve kapsamlı testler ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadeleye ilişkin sağlık protokolleri uygulayarak, uluslararası koruma hakkı olmayan göçmenleri Türkiye'ye güvenli bir şekilde geri göndermeye hazır" ifadesini kullandı.

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Yunanistan'ın "katı ama adil" bir göç politikası uyguladığını savunan Mitarakis, sığınma kriterlerini sağlayamayan düzensiz göçmenleri geri göndermek durumunda olduklarını ileri sürdü.

2015'te Yunanistan ve Balkan koridoru üzerinden Avrupa'ya göçmen akını başlaması üzerine, 20 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında söz konusu tarihten itibaren Türkiye'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin, sığınma başvurularının reddedilmesi halinde iadesine karar verilmişti.

Geçen sene COVID-19 salgınının etkisiyle bu çerçevede Yunanistan'dan Türkiye'ye sadece 139 düzensiz göçmen yollanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan1450 Düzensiz Göçmenin Türkiyeye Gönderilmesi
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