Yunanistan 13 Eylül'de provokatif adımlarına başladı

"Oruç Reis" sismik araştırma gemisi, 12 Eylül'de bakım ve onarım için Antalya limanına demirledi. Ardından da Yunanistan'ın provokatif adımları başladı.

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bu hamlelerini tek tek sıraladı.

"Gerginliği tırmandıran Türkiye değil Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'dır" denildi.

"Oruç Reis" limana döner dönmez, Yunanistan 13 Eylül'de Meis adasına Deniz Kuvvetleri'ni konuşlandırdı.

14-18 Eylül tarihleri arasında Yunanistan ve ABD, Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da ortak tatbikat düzenlendi.

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran adımları bununla da kalmadı.

15 Eylül'de silahsızlandırılmış statüde bulunan Sakız Adası’nda askeri tatbikatlar düzenleneceği bir NAVTEX ile duyuruldu.

23-24 Eylül'de de, silahsızlandırılmış statüde bulunan Limni Adası’nda atış eğitimleri icra edildi.

Yunanistan, silahsızlandırılmış statüdeki adalar etrafında hava tatbikatları

gerçekleştirmekten de çekinmedi.

Yunanistan, biri 6 diğeri ise 8 Ekim'de, Meis Adası’nın güneyinde kalan bölgelerde askeri eğitimler icra edileceğini duyurdu.

Midilli Adası’nda, Türkiye kıyılarının hemen önünde, 12-13 Ekim'de bir tatbikat gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yunanistan, etik kuralları ve anlaşmaları da görmezden geldi.

Atina Mutabakatı'nı hiçe sayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen iki ayrı tatbikat için de seyir duyurusu yayımladı.

Son olarak da, "Oruç Reis"in araştırma sahasını kapsayan bir NAVTEX daha ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu liste, gerginliği kimin tırmandırdığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.