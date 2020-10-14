Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1178
ALTIN
484.125
DOLAR
7.9298
STERLİN
10.2291
EURO
9.3045
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye yaramaz!
Seçimi Akıncı-Erdoğan savaşına çekmek kimseye...
İkiniz birbirinize muhtaçsınız
İkiniz birbirinize muhtaçsınız
Annan planı niye konuşulmuyor!
Annan planı niye konuşulmuyor!
Erhürman kalemi kırmayacaksa bıraksın
Erhürman kalemi kırmayacaksa bıraksın
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Yunanistan 13 Eylül'de provokatif adımlarına başladı

TC Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Antalya limanına döndüğü 12 Eylül tarihinden itibaren Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de gerginliği tırmandıran adımlarını bir bir sıraladı. Buna göre, Yunanistan 13 Eylül'de provokatif adımlarına başladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:00
Yunanistan 13 Eylül'de provokatif adımlarına başladı
banner337
banner351

"Oruç Reis" sismik araştırma gemisi, 12 Eylül'de bakım ve onarım için Antalya limanına demirledi. Ardından da Yunanistan'ın provokatif adımları başladı.

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bu hamlelerini tek tek sıraladı.

"Gerginliği tırmandıran Türkiye değil Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'dır" denildi.

"Oruç Reis" limana döner dönmez, Yunanistan 13 Eylül'de Meis adasına Deniz Kuvvetleri'ni konuşlandırdı.

14-18 Eylül tarihleri arasında Yunanistan ve ABD, Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da ortak tatbikat düzenlendi.

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran adımları bununla da kalmadı.

15 Eylül'de silahsızlandırılmış statüde bulunan Sakız Adası’nda askeri tatbikatlar düzenleneceği bir NAVTEX ile duyuruldu.

banner341
23-24 Eylül'de de, silahsızlandırılmış statüde bulunan Limni Adası’nda atış eğitimleri icra edildi.

Yunanistan, silahsızlandırılmış statüdeki adalar etrafında hava tatbikatları
gerçekleştirmekten de çekinmedi.

Yunanistan, biri 6 diğeri ise 8 Ekim'de, Meis Adası’nın güneyinde kalan bölgelerde askeri eğitimler icra edileceğini duyurdu.

Midilli Adası’nda, Türkiye kıyılarının hemen önünde, 12-13 Ekim'de bir tatbikat gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yunanistan, etik kuralları ve anlaşmaları da görmezden geldi.

Atina Mutabakatı'nı hiçe sayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen iki ayrı tatbikat için de seyir duyurusu yayımladı.

Son olarak da, "Oruç Reis"in araştırma sahasını kapsayan bir NAVTEX daha ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu liste, gerginliği kimin tırmandırdığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2020 09:48
Anahtar Kelimeler:
Tc DışişleriYunanistanTürkiye Yunanistan Gerginliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
Borrell de karantinada
Borrell de karantinada
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine saldırıları sürüyor
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine saldırıları sürüyor
BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyeleri seçildi
BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyeleri seçildi
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma çıkmaza girdi
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma çıkmaza girdi
Japonya ile Kuzey Kore arasında yeni füze gerilimi
Japonya ile Kuzey Kore arasında yeni füze gerilimi
İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan İstikşafi Görüşmeler İçin Ön Şart Koşmayı Sürdürüyor
Yunanistan İstikşafi Görüşmeler İçin Ön Şart Koşmayı Sürdürüyor
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 38 Milyon 67 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 38 Milyon 67 Bini Aştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim