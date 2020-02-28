banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
315.625
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9494
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Yunan Sınır Polisi Göçmenlere Biber Gazı Ve Ses Bombasıyla Müdahale Etti

Edirne, 28 Şubat 20 : Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunan Sınır Polisi Göçmenlere Biber Gazı Ve Ses Bombasıyla Müdahale Etti

Edirne, 28 Şubat 20 : Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

28 Şubat 2020 Cuma 17:22
Yunan Sınır Polisi Göçmenlere Biber Gazı Ve Ses Bombasıyla Müdahale Etti
banner337

Edirne, 28 Şubat 20 : Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, Türkiye ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

banner317
Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

Yanlarında getirdikleri topla futbol oynayan, ısınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlere Yunan polisi ses ve ardından biber gazı bombası attı.

Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı. Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.

(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg:
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg: "müttefikler Türkiye İçin Daha Fazla Ne Yapılabileceğine Bakıyor"
Bm Güvenlik Konseyi, İdlib İçin Bugün Acil Toplanacak
Bm Güvenlik Konseyi, İdlib İçin Bugün Acil Toplanacak
Fransa'dan Rusya Ve Esed Rejimini Kınama Ve Türkiye İle Dayanışma Mesajı
Fransa'dan Rusya Ve Esed Rejimini Kınama Ve Türkiye İle Dayanışma Mesajı
Avrupa'daki Kovid-19 Vakaları Artmaya Devam Ediyor
Avrupa'daki Kovid-19 Vakaları Artmaya Devam Ediyor
Bm: Suriyeli Mülteciler Konusunda Türkiye'ye Verilen Destek Artırılmalı
Bm: Suriyeli Mülteciler Konusunda Türkiye'ye Verilen Destek Artırılmalı
İsviçre, Japonya Ve Güney Kore Kovid-19'a Karşı Yeni Önlemler Aldı
İsviçre, Japonya Ve Güney Kore Kovid-19'a Karşı Yeni Önlemler Aldı
Lübnan Kovid-19 Nedeniyle İran Dahil 4 Ülkeye Ulaşımı Durdurdu
Lübnan Kovid-19 Nedeniyle İran Dahil 4 Ülkeye Ulaşımı Durdurdu
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg:
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg: "müttefikler Türkiye İçin Daha Fazla Ne Yapılabileceğine Bakıyor"
Lavrov:
Lavrov: "rusya Ve Türkiye İdlib Anlaşmalarına Yoğunlaşırsa Bu Anlaşmalar Uygulanabilir"
Moğolistan Cumhurbaşkanı Çin Ziyaretinin Ardından Ülkesinde Karantinaya Alındı
Moğolistan Cumhurbaşkanı Çin Ziyaretinin Ardından Ülkesinde Karantinaya Alındı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim