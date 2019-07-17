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Yunan Meclisinde Yemin Töreni

Atina,ü 17 Temmuz 19 (.):  Yunanistan\'da 7 Temmuz\'da yapılan erken seçimle oluşan 300 sandalyeli yeni parlamentonun milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Yunan Meclisinde Yemin Töreni

Atina,ü 17 Temmuz 19 (.):  Yunanistan\'da 7 Temmuz\'da yapılan erken seçimle oluşan 300 sandalyeli yeni parlamentonun milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:34
Yunan Meclisinde Yemin Töreni

Atina,ü 17 Temmuz 19 (.):  Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan erken seçimle oluşan 300 sandalyeli yeni parlamentonun milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Meclis'te ilk olarak Atina Başpiskoposu İeronimos'un yönettiği dini ayin gerçekleştirildi. Daha sonra milletvekillerinin tercihlerine göre siyasi, Ortodoks Hristiyan ya da İslami yemin töreni yapıldı.

Milletvekillerinin çoğunluğu dini yemin ederken, aralarında SYRIZA lideri eski Başbakan Aleksis Çipras'ın da bulunduğu bir grup milletvekili siyasi yemin etmeyi tercih etti. 

Batı Trakya Türk azınlığına mensup Rodop'tan seçilen KINAL üyesi İlhan Ahmet, İskeçe'den seçilen SYRIZA'lı Hüseyin Zeybek ve yine KINAL’den Burhan Baran da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

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İlk kez milletvekili seçilen 112 ismin bulunduğu Meclis'te 61 de kadın milletvekili yer alıyor. 

Yunan parlamentosu yarın yeniden toplanarak Meclis Başkanını seçecek. Meclis Başkanı olarak, ND'den daha önce çeşitli dönemlerde Yanya milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Kostas Tasoulas'ın seçilmesi bekleniyor.

Ülkedeki erken seçimde meclise girme hakkı kazanan 6 partiden Yeni Demokrasi (ND) 158, SYRIZA 86, KINAL 22, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 15 ve ilk kez meclise giren Yunan Çözümü 10, MERA 25 ise 9 milletvekili çıkarmıştı. 

Merkez sağ parti ND tek başına iktidara gelirken, lideri Kiriakos Miçotakis başbakan koltuğuna oturmuştu. 

AA/YIL/ÖK)

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