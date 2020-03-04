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Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı

EDİRNE VALİLİĞİ:  

Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı

EDİRNE VALİLİĞİ:  

04 Mart 2020 Çarşamba 12:44
Yunan Güvenlik Güçleri Düzensiz Göçmenlere Ateş Açtı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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EDİRNE VALİLİĞİ:  "YUNANİSTAN GÜVENLİK KUVVETLERİNCE; SON KULLANMA TARİHİ 1978 YILINDA BİTMİŞ GAZ BOMBALARI İLE PLASTİK MERMİLERİN KULLANILDIĞI MÜDAHALELER SON OLARAK GÖÇMENLERİN YAŞAM HAKKINI HİÇE SAYAR BİR BOYUTA VARARAK GERÇEK MERMİLERLE HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ AÇMA BİÇİMİNİ ALMIŞTIR”

“ MEYDANA GELEN ÖLÜM VE YARALANMA VAKALARI İLE İLGİLİ EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR" 

Edirne, 4 Mart 20 (.): Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığını bildirdi. 

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Valilikten yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan, şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyelerinin de şahit olduğu aktarılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

(AA/ID/ÖK)
 

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