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Yunan Ekonomisine Erken Seçim Dopingi

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS\'IN ERKEN SEÇİM DUYURUSUNUN ARDINDAN ATİNA BORSASI, YÜZDE 6\'NIN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Yunan Ekonomisine Erken Seçim Dopingi

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS\'IN ERKEN SEÇİM DUYURUSUNUN ARDINDAN ATİNA BORSASI, YÜZDE 6\'NIN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

28 Mayıs 2019 Salı 08:57
Yunan Ekonomisine Erken Seçim Dopingi

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS'IN ERKEN SEÇİM DUYURUSUNUN ARDINDAN ATİNA BORSASI, YÜZDE 6'NIN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Atina, 28 Mayıs 19 : Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının belli olmasının ardından erken genel seçime gidileceğinin açıklanması, ekonomik göstergelere olumlu yansıdı. 

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi karşısında 9 puan geri kalmasının ardından erken seçim kararı aldı. 

Atina Borsası, dün günü yüzde 6'nın üzerinde artışla 776,6 puandan kapattı. 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranı da kararın açıklanmasının ardından tarihi yüzde 3,08 seviyelerine geriledi. Bu oran, dün gün sonunda yüzde 6'lık düşüşle yüzde 3,16 olarak gerçekleşti. 

Normal şartlarda ekim ayında gerçekleşecek seçimlerin haziran sonunda yapılacak olması, piyasalarda belirsizliğin daha kısa sürede ortadan kalkacağı şeklinde yorumlanıyor.  

(AA/RU/HA)
 

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