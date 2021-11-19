Yunan istihbaratına gazetecilerden tepki

EFSYN gazetesinin haberine göre, Yunanistan Yabancı Basın Mensupları Birliği (FPA) üyesi Stavros Malihoudis, İstanköy Adası'nda ailesi ile birlikte idari gözetim altında yaşayan 12 yaşında Suriyeli bir sığınmacıya ilişkin üzerinde çalıştığı haber nedeniyle Yunan istihbaratı tarafından takibe alındı.

FBA, Yunanistan'da gazetecilerin istihbarat tarafından takip edilmesiyle ilgili iddiaların aydınlatılmasını istedi.

FPA, haberlerin endişe ile takip edildiğini belirtilerek şunları söyledi:

''FBA, Yunanistan gibi demokratik bir ülkede gazetecilerin takip edilmesini ve gazeteciliğe ilişkin araştırmaların olası tehdit olarak algılanmasını net bir şekilde kınamaktadır."