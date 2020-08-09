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Yunan adalarındaki sığınmacı sayısı yıl başından bu yana yüzde 29,6 düştü

Yunanistan adalarındaki sığınmacı sayısının 1 Ocak'tan bu yana yüzde 29,6 azaldığı bildirildi.

09 Ağustos 2020 Pazar 09:20
Yunan adalarındaki sığınmacı sayısı yıl başından bu yana yüzde 29,6 düştü
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, ülkedeki sığınmacıların durumuna ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bu yıl başında Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaşayanların sayısı 42 bin 7 iken, 31 Temmuz itibarıyla bu rakamın 29 bin 579'a gerilediği belirtildi.

Son üç ayda yüzde 90 düşüş var

Söz konusu adalarda sığınmacı girişlerinde son üç ayda yüzde 90 düşüş olurken, temmuzda gelenlerde ise hazirana göre yüzde 24,3 artış görüldüğü aktarıldı.

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Diğer yandan temmuzda Yunanistan'dan ayrılan sığınmacı sayısı 1030 olarak kaydedilirken, bunlardan 334'ünün sınır dışı yoluyla ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Dünya Göç Örgütü organizasyonuyla bu ay ülkeden ayrılan sayısı 124 olurken, 106 sığınmacının kendi rızalarıyla ülkelerine geri döndüğüne işaret edildi. 239 sığınmacının ise geçen ay Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.

70 binden fazla sığınmacı geri itildi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı tedbirlerin artırılması sebebiyle Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısında düşüş gözleniyor.

Uluslararası hukuka ve Türkiye-AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı'na aykırı hareket eden Yunanistan, sığınmacılara işkence ve kötü muamele yapması, hayatlarını tehlikeye sokması ve hatta ölümlerine neden olması nedeniyle büyük tepki topluyor.

Son üç yılda Yunanistan'dan Türkiye'ye 70 binden fazla sığınmacının itildiği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunan AdalarıSığınmacılar
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