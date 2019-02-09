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Yüksek Mahkemeden Venezuela Ulusal Meclisi\'nin Geçiş Hükümeti Denemesine Ret

Caracas, 9 Şubat 19 : Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi\'nden, (TSJ) muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis\'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğunu açıklandı.

Yüksek Mahkemeden Venezuela Ulusal Meclisi\'nin Geçiş Hükümeti Denemesine Ret

Caracas, 9 Şubat 19 : Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi\'nden, (TSJ) muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis\'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğunu açıklandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:21
Yüksek Mahkemeden Venezuela Ulusal Meclisi\'nin Geçiş Hükümeti Denemesine Ret

Caracas, 9 Şubat 19 : Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi\'nden, (TSJ) muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis\'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının yok hükmünde olduğunu açıklandı.

TSJ\'den, hali hazırda yetkisi bulunmayan muhalif Ulusal Meclis\'te ele alınan ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido\'nun bu unvanının her 30 günde yenilenmesini de içeren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Ulusal Meclis\'in üzerinde çalıştığı geçiş hükümeti yasa tasarısının Venezuela anayasası ile çeliştiğine yer verilen açıklamada tasarının yok hükmünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, TSJ\'nin konuyla ilgilenen Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Jose Mendoza\'nın, kendini geçici devlet başkanı ilan ederek "güç gaspettiği, darbeye teşebbüs ettiği ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediği" gerekçesi ile Guaido\'yu Başsavcılığa ihbar ettiği bilgisi de paylaşıldı. 

Guiado\'yu geçici devlet başkanı olarak atayan ve hali hazırda yetkisi bulunmayan Ulusal Meclis, bu kararın anayasaya uygun olarak alındığını savunmasına rağmen, halen atıfta bulundukları yasanın gereği olan ülkeyi 30 günde seçime götürme şartını yerine getiremedi. Ulusal Meclis bu duruma rağmen, son tartışmalara neden olan tasarı ile Guaido\'nun ilan etmesi gereken seçimleri 12 aya kadar uzatmayı planlıyor. 

(AA/ÖZ/HÖ)

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