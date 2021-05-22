banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

YouTube’dan tüm videolara reklam koyma kararı

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı ifade edildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:51
YouTube’dan tüm videolara reklam koyma kararı
banner337

Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı. Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi.

banner341
YouTube’dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi.

Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube’un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021’de yürürlüğe gireceği açıklandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
YoutubeReklamSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanlar Avrupa'yı uyarıyor!
Uzmanlar Avrupa'yı uyarıyor!
Türkiye'den NATO üyesine ilk satış
Türkiye'den NATO üyesine ilk satış
Afganistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Afganistan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Zengin ülkelerden "corona virüs yardımı" yarışı
Zengin ülkelerden "corona virüs yardımı" yarışı
İspanya, 7 Haziran'da sınırlarını açıyor
İspanya, 7 Haziran'da sınırlarını açıyor
Fransa’da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı
Fransa’da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı
ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problemi olarak görüyorlar
ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problemi olarak görüyorlar
DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus: “Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek“
DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus: “Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek“
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı ölüm Sayısı, teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı ölüm Sayısı, teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
BM, Gazze'de ateşkesi memnuniyetle karşıladı
BM, Gazze'de ateşkesi memnuniyetle karşıladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim