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Youtube Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

Sosyal medya platformu YouTube, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da, orduya ait bazı kanalları kaldırdı.

05 Mart 2021 Cuma 11:15
Youtube Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı
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AA muhabirine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Myanmarlı aktivistler, ülkede ordunun resmi televizyonu MRTV başta olmak üzere ordunun yayın organlarından Myawaddy Media, MWD Variety ve MWD Myanmar televizyonlarının YouTube kanallarına ulaşılamadığını belirtti.

Bundan önce darbe karşıtı bilgisayar korsanlarının saldırısına uğrayan MRTV'nin internet sitesinin de erişime kapalı olduğu gözlemlendi.

Myanmar ordusuna ait Facebook ve Instagram'daki hesaplar da 25 Şubat'ta kapatılmıştı.

- Tayland, Myanmar'daki vatandaşlarının tahliyesi için sefer başlattı

Öte yandan Tayland'ın Nepido Büyükelçiliği, ülkede bulunan ve Tayland'a dönmek isteyen vatandaşlarının dönüşünü kolaylaştırmak için uçuş seferleri başlattı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ülkelerine dönmek isteyen Taylandlılar için gelecek haftadan itibaren Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait 2 uçuş seferinin düzenleneceği belirtilerek "Evine dönmek isteyen vatandaşlarımız 12 Mart'taki uçuş için bugün, 16 Mart'taki uçuş için de en geç 11 Mart'a kadar elçilikle irtibata geçmelidir." ifadesi kullanıldı.

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Singapur Dışişleri Bakanlığı da dün, Myanmar'daki vatandaşlarına ülkelerine dönme uyarısında bulunmuştu.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 12:39
Anahtar Kelimeler:
MyanmarYoutube
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