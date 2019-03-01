Youtube'dan pedofiliye karşı milyonlarca çocuk videosuna yorum engeli

Dünya genelinde en popüler video sitesi Youtube, pedofili kişileri cezbedebileceği gerekçesiyle, içerisinde çocukların ön planda olduğu on milyonlarca videonun yorum kısmını kullanıma kapattı.

Siteden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta boyunca pedofili davranışlara konu olabilecek on milyonlarca videoyu yoruma kapattık. Tüm bu çabalarımız küçük çocukların ön planda olduğu videolara yönelik. Ggelecek aylarda da riskli gördüğümüz benzer içerikleri de tanımlamaya çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Youtube ve Youtube Kids kanallarında uygulanan yorum yasağı, içerik üreten kişiler ya da mecralar için sınırlı derecede açık kalacak. Youtube, bu kişilerin yapacağı yorumlarda da dikkatli davranmaları gerektiğini ve ölçülü kullanım seçeneğini (moderation tools) açmalarını belirtiyor.

Teknoloji devi Google'ın bünyesinde bulunan Youtube, geçtiğimiz günlerde video içeriği sağlayan (vlogger) Matt Watson adlı bir kullanıcının çağrısı üzerine harekete geçmişti. Watson bazı videolara yapılan yorumların özellikle küçük kız çocuklarını işaret ettiğini ve bu yorumların pedofili kişilerce yapılmasının muhtemel olduğunu dile getirmişti. Watson ayrıca bu yorumlarda, videoların bazı bölümlerinde çocukların uygunsuz durumlarının ifşa edildiğini ifade ediyor.

Olayın kamuoyuna yansıması sonrası Fortnite ve Disney gibi birçok şirket bu tarz videolarda bulunan reklamlarını kaldırma kararı aldı. Youtube ayrıca geliştirdiği yeni sistemle yapılan yorumları filtreleyerek içeriğini en temiz seviyede tutmaya çalışacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde TikTok adlı video paylaşım aplikasyonu çocukların bilgilerini yasa dışı şekilde kullandığı gerekçesiyle 5.7 milyon Dolar para cezasına çarptırılmıştı.