banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
Tüpgaz istifçiliğine ceza!
PCR test ücretleri ile karar Resmi Gazete'de!
Herkes pcr ücretini kendi ödeyecek!
Acil Durum Hastanesi'nde durum vahim
Pandemi Hastanesi'nde durum vahim
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak mı!
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak...
banner376

Youtube, covid-19 hakkında dezenformasyon içeren videoları kaldırdı

YouTube, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:30
Youtube, covid-19 hakkında dezenformasyon içeren videoları kaldırdı

YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neil Mohan, şirketin sitesinden yaptığı açıklamada, şirketin, 2020 yılı Şubat ayından beri, "salgının sahte olduğunu iddia ederek ya da hastalığa sahte çareler önererek tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" bir milyondan fazla videoyu kaldırdığını belirtti.

YouTube'un politikasının temelinde gerçek dünyada zarar verebilecek içeriği kaldırmak olduğunu vurgulayan Mohan, dezenformasyonu tespit edebilmek için açık doğrulara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

banner341
Mohan, Kovid-19 konusunda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uzman kurumların fikir birliğine güvendiklerini ifade etti.

Dezenformasyonun her zaman çok açık olmadığını da belirten Mohan, kesin bilginin yokluğunda teknoloji şirketlerinin sınırlar belirlemesinin doğru olmadığını vurguladı.

Dezenformasyon içeren videoları yayından kaldırma sürecini hızlandırmak üzerine çalışırken aynı zamanda güvenilir kaynakların videolarını da yayına sunduklarını açıklayan Mohan, "İnsanlar artık haber ya da bilgi aralıklarında izlenme sayısına değil, kaliteye göre optimize edilmiş sonuçlara ulaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

YouTube, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden beri seçimlerle ilgili dezenformasyon içeren binlerce videoyu, birçoğu henüz 100 izleyiciye ulaşmadan kaldırdıklarını da duyurdu.

 

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2021 10:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak lambalarından yansıyan ışık kirliliği nedeniyle böcekler yok oluyor
Sokak lambalarından yansıyan ışık kirliliği nedeniyle böcekler yok oluyor
Üçüncü doz covid-19 aşısı antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Üçüncü doz covid-19 aşısı antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
İngiltere vatandaşlarını uyardı: “Kabil havalimanına gitmeyin!"
İngiltere vatandaşlarını uyardı: “Kabil havalimanına gitmeyin!"
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
MRNA aşılarının Delta varyantı enfeksiyonuna karşı etkinliği yüzde 66'ya geriledi
MRNA aşılarının Delta varyantı enfeksiyonuna karşı etkinliği yüzde 66'ya geriledi
Tunus açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı
Tunus açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı
Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu
Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu
Koronavirüs salgınında ve aşılamada son durum
Koronavirüs salgınında ve aşılamada son durum
İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'dan çıkışlara 31 Ağustos'tan sonra da izin verilmesini istedi
İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'dan çıkışlara 31 Ağustos'tan sonra da izin verilmesini istedi
Polonya, göçmen akınına karşı 150 km'lik tel duvar örüyor
Polonya, göçmen akınına karşı 150 km'lik tel duvar örüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim