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Yolcu hostese saldırdı: Uçak rota değiştirdi ve acil iniş yaptı

ABD'de New York'tan California'ya yapılan uçuşta, erkek yolcunun kadın uçuş görevlisine saldırması nedeniyle rota değiştiren uçak yönünü Colorado eyaletine çevirdi.

29 Ekim 2021 Cuma 08:53
Yolcu hostese saldırdı: Uçak rota değiştirdi ve acil iniş yaptı

American Airlines'a ait uçakta "maske takma uyarısı" nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda business class yolcusu kadın kabin görevlisine saldırdı.

New York'tan California'ya giden uçak, olay nedeniyle en yakın hava alanının bulunduğu Denver kentine iniş yapıldı.

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"Bir daha asla American Airlines ile uçmasına izin verilmeyecek"

Hava yolu şirketinin ABD basınına yansıyan açıklamasında, saldırganın tutuklandığı ve "bir daha asla" American Airlines ile uçmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"AA Flight 976" sefer numaralı uçağın Denver'a indiğini doğrulayan Federal Havacılık İdaresi, konunun Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) araştırıldığını duyurdu.

Saldırganın kabin görevlisine 2 defa yumruk attığı, uçaktaki bir doktor tarafından acil bakımı yapılan ve maskesinde kan izleri bulunan kadın görevlinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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