Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı: ‘Aslan kardeşlerin bağı’

Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülünü, bir çift erkek aslanın görüldüğü "Kardeşlerin Bağı" başlıklı fotoğraf kazandı.

Doğal Tarih Müzesi'nin 45 bin fotoğraf arasından belirlediği 25 çalışma arasında halk oylamasıyla birinci seçilen fotoğraf, profesyonel fotoğrafçı David Lloyd tarafından çekildi.

Londra'da yaşayan Yeni Zelandalı fotoğrafçı Lloyd "Bu fotoğrafın ödül almasından memnunum, çünkü hayvanların duygularını gösteriyor ve duygunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor." dedi.

Fotoğraf, aralarında diğer bazı eserlerle birlikte Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.