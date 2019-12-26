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Yılın son güneş tutulması gerçekleşti

Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra, ilk kez halkalı Güneş tutulması gözlemlendi.

Yılın son güneş tutulması gerçekleşti

Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra, ilk kez halkalı Güneş tutulması gözlemlendi.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:41
Yılın son güneş tutulması gerçekleşti

Endonezya'da yerel saatle 10.15'te parçalı bir şekilde başlayan tutulma, 10 yıl sonra gözlenen ilk halkalı Güneş tutulması oldu.

Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi. Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü.

Özellikle Sumatra ve Borneo adaları üzerindeki bazı eyaletlerde net olarak görülen tutulma, meteoroloji ajansına göre, ülkenin en doğusundaki Papua eyaletinde en son yerel saatle 15.00’te görülebilecek.

TELESKOPLARLA İZLEDİLER

Bazı bölgelerde tutulma için gözlemevlerinde etkinlik düzenlenirken, kendi imkanlarıyla yüksek yerleri tercih edenler, bu olayı teleskop ya da koruma gözlükleriyle izledi.

Başkent Cakarta’da ise kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler, Cakarta Rasathanesinin düzenlediği gözlem etkinliğine katıldı.

Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.

Ülkede en son halkalı Güneş tutulması, 2009'da gerçekleşmişti.

Yaşanan bu son gök olayı ile 2019 yılının üçüncü ve son Güneş tutulması gerçekleşirken, daha önce 5-6 Ocak’ta parçalı Güneş tutulması ve 2 Temmuz’da da tam Güneş tutulması yaşanmıştı.

PAKİSTAN'DA 20 YIL SONRA GÖRÜLEN İLK GÜNEŞ TUTULMASI 

Halkalı Güneş tutulması, Pakistan'da da 20 yıl sonra izlendi. Yerel saatle 07.30'da başlayan ve 08.37'de tam olarak gerçekleşen Güneş tutulması, başkent İslamabad ve Ravalpindi kentlerinde sis nedeniyle kısmen izlenebilirken, Karaçi ve Gvadar gibi güney kentlerinde ise rahatlıkla gözlemlendi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, halka Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmama uyarısında bulunurken, ülkedeki birçok camiden tutulma sırasında küsuf namazı kılma çağrısı yapıldı.

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MALEZYA 21 YIL SONRA GÜNEŞ TUTULMASI İZLEDİ

Malezya’daki Güneş tutulması manzarası ülkenin merkez ve güney eyaletlerinde gözlemlendi.

Başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinin dışında güneydeki Johor ve Sarawak eyaletlerinde görülen tutulma ülke genelinde yerel saatle 11.20’de başladı ve 15.15’e kadar sürdü.

Çok sayıda camide, Güneş tutulmasının ardından küsuf namazı kılındı.

Yetkililer, bugünkü tutulmanın Malezya’da 21 yılın ardından görülen ilk Güneş tutulması olduğunu kaydetti.

TUTULMA ÇİN’İN GÜNEYİNDE GÖRÜLDÜ

Halkalı Güneş tutulması, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Haykou kenti ve Tibet Özerk Bölgesi’nde de izlendi.

Yerel saatle 10.56’da Tibet’te gözlemlenen halkalı tutulma, 15.37’de ise Haynan’da görüldü.

2013’ten bu yana 6 yıl sonra Çin’de ilk defa gözlemlenen tutulma olayı Çin’in güneyinde 4 saat boyunca gözlemlendi.

Çinliler tutulmayı plastik film ve gözlüklerle izledi.

Çin kültüründe Güneş tutulması “Gök köpeği Güneş'i yedi.” olarak da tarif ediliyor.

Yılın son gök olayı olarak nitelenen halkalı Güneş tutulması, Avustralya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok Güney Asya, Okyanusya ve Orta Doğu ülkesinde gözlemlendi.

Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
Güneş Tutulması
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