Yılın ikinci süper ay'ı bu gece parıldıyor

Ay, bu gece Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor. Dünya'ya en yakın noktada olması, uydumuzu en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösteriyor.

Türkiye'de, bugün yerel saatle 18.15'ten (Kıbrıs’ta 17.15’ten) itibaren görülmeye başlanan Süper Dolunay, yarın sabah 08.30'a kadar (Kıbrıs’ta 07.30’a kadar) gözlemlenebilecek.

Euronews’un haberine göre, ay, bu gece Dünya'ya en parlak yüzünü gösterecek. Dünya'ya en yakın noktada olması, uydumuzu en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösterecek.

Yılın ilk Süper Ay'ı 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece görülmüştü. Tam Ay Tutulması'nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek Süper Kanlı Ay'a dönüşmüştü. Tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gökyüzünde muazzam görüntü oluşturmuştu.

Yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı 21 Mart'ta seyredilebilecek.