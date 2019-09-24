Yılda 568 bin lira para kazandıran yöntem

Florida’ya bağlı West Palm Beach kentinde yaşayan Mikayla Saravia, uzun dili sayesinde sosyal medyada ün kazandı.

21 yaşındaki Mikayla videolarında çoğunlukla dondurma gibi bir yiyeceği yalıyor ya da kamera karşısında dans ediyor.

Videolarında ve fotoğraflarında sık sık uzun dilini sergileyen Amerikalı genç, kız şimdiden iki milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Amerikalı fenomen paylaştığı her videodan 900 dolar ila 3000 dolar arası kazandığını öne sürdü.

Mikayla'nın en büyük gelir kaynağı Youtube ve Instagram'da yaptığı paylaşımlar.

Genç kız, İngiliz ‘Jam Press’ sitesine yaptığı açıklamada “Geçen yıl yaklaşık 50 bin dolar kazandım, bu yıl daha iyi olmasını bekliyorum. Şimdiden geçen sene kazandığımı ikiye katladım “ ifadelerini kullandı.

Farklı olmaya çalıştığını belirten Mikayla, dilini sergileme ve dans yeteneğini altıncı sınıftayken keşfettiğini söyledi.