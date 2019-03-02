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Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında

Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında

02 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında

ULUSLARARASI DOĞAYI KORUMA BİRLİĞİ, YERYÜZÜNDE 26 BİNİ AŞKIN CANLI TÜRÜNÜN NESLİNİN TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA OLDUĞU UYARISINDA BULUNUYOR

BİRÇOK CANLI TÜRÜNÜN NESLİNİN TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLMASININ NEDENLERİ ARASINDA KÜRESEL ISINMA, DOĞAL YAŞAM ALANLARININ GİDEREK AZALMASI VE KAÇAK AVLANMA GÖSTERİLİYOR

SOYU TÜKENME TEHDİDİ ALTINDAKİ TÜRLERİN BAŞINDA TAHİTİ SİNEKKAPANI, KARA UZUNBACAK VE KALİFORNİYA TEPELİ AKBABASI YER ALIYOR

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün neslinin tükenme tehdidi altında olduğu uyarısında bulunuyor. 

"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü" dolayısıyla AA muhabirinin, IUCN verilerinden derlediği bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvan türleri ve risk seviyeleri her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da artıyor.  

Birçok canlı türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedenleri arasında küresel ısınma, doğal yaşam alanlarının giderek azalması ve kaçak avlanma gösteriliyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımının da doğal yaşam alanlarını yok ederek, bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ettiği belirtiliyor.

26 BİNDEN FAZLA TÜRÜN NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA 

Merkezi İsviçre'de bulunan IUCN'nin "Kırmızı Liste" değerlendirmesine göre, yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında.

2018'de yapılan incelemelerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin başında Tahiti Sinekkapanı (Pomarea Nigra), Kara Uzunbacak (Himantopus Novaezelandiae), Kaliforniya Tepeli Akbabası (Gymnogyps Californianus) bulunuyor.

Listede ayrıca sırasıyla Magenta Fırtınakuşu (Pterodroma Magentae), Tuamotu Yalıçapkını (Todiramphus Gambieri), Kakapo Papağanı (Strigops Habroptila), Laysan Ördeği (Anas Laysanensis) adlı kuş türlerinin de soyunun tükenmekte olduğuna dikkat çekildi.

Nesli tehlikede olanların başında da Amsterdam Albatrosu (Diomedea Amsterdamensis), Bermuda Fırtınakuşu (Pterodroma Cahow) ve Tepeli Aynak (Nipponia Nippon) geliyor.

YABAN HAYATTA NESLİ TÜKENMİŞ TÜRLER

Kıvrık Boynuzlu Oriks (Oryx Dammah), Socorro Kumrusu (Zenaida Graysoni) ve Wyoming Kurbağası (Anaxyrus Baxteri) ise yaban hayatta soyu tükenmiş hayvan türleri arasında gösteriliyor. 

Hassas olarak değerlendirilen kategoride ise Alcedo Volkanı Dev Kaplumbağası (Chelonoidis Vandenburghi) ile Telfair Kertenkelesi (Leiolopisma Telfairii) bulunuyor.

Bu listede ayrıca Alagoas Ağaç Tavuğu (Mitu Mitu) ve Hawai Kargası (Corvus Hawaiiensis) da yer alıyor.

160 BİN TÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

IUCN bugüne kadar 96 bin 951 hayvan, bitki ve mantar türünü incelerken 2020'ye dek toplam 160 bin türü değerlendirebilmeyi hedefliyor.

Son Güncelleme: 02.03.2019 19:29
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