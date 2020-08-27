Yerbilim Mühendisleri Odası Pandemi Hastanesi İnşasının Eski Akarsu Dolgu Çökelleri Üzerinde Olduğunu İleri Sürdü

Lefkoşa, 27 Ağustos 2020 (.): Yerbilim Mühendisleri Odası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde inşasına başlanan pandemi hastanesinin yerinin eski akarsu dolgu çökelleri üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Hastanesi inşaa etmeyi planladığı alanın eski akarsu dolgu çökelleri üzerinde yer aldığını ve bunu yaptırdığı zemin etüt çalışmaları ile de bildiğini” savundu.

Bahse konu sekilerin kumlu killi sedimanlar olup, suya doygun olan kesimlerinin, balçık karakter özelliği gösterdiği kaydedilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, Haziran 2020 tarihinde meslektaşlarımıza hazırlatmış olduğu zemin etüt raporları neticesinde bu alanın akarsu dolğu sekisi olduğu ve sel taşkın riski barındırdığı bilgisine rapor vasıtasıyla ulaşmıştır. Bakanlık bu alanın jeolojik geçmişi ve taşıdığı riskleri bilerek inşaat faaliyetini sürdürmektedir” denildi.

(ID/ŞEB)

