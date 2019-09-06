Yeni Zelanda Gümrüğünde Yarım Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Wellington, 6 Eylül 19 : Yeni Zelanda'da yetkililer, Tayland'dan gelen 60 elektrik motorunun içine gizlenmiş yaklaşık yarım ton uyuşturucu buldu.

Gümrük yetkilileri, Auckland Limanı'nda nakliye konteyneriyle gelen elektrik motorlarının içine saklanmış 469 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Gümrük Soruşturmaları Dairesi Müdürü Bruce Berry, sevkiyatın arkasında Kanadalı bir uyuşturucu karteli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Berry, uyuşturucu almak ve satmak için ayrı ayrı Yeni Zelanda'ya gönderildiğini düşündükleri iki Kanadalıyı birkaç aydır izlediklerini bildirdi.



Gözaltına alınan 20'li yaşlarındaki iki Kanadalı ile bir Yeni Zelandalının, metamfetamin ithal etmek ve bulundurmakla suçlandığı kaydedildi.Hüküm giymeleri halinde bu kişilerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.Soruşturma çerçevesinde ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya ile iş birliği yapıldığını aktaran Berry, Yeni Zelanda'da ve muhtemelen diğer ülkelerde de daha fazla kişinin gözaltına alınabileceğini söyledi.(AA/AK/ÖK)