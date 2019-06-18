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Yeni Zelanda\'daki Terör Saldırılarının Videosunu Paylaşan Kişiye 21 Ay Hapis

ANKARA, 18 Haziran 19 : Yeni Zelanda\'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda\'daki Terör Saldırılarının Videosunu Paylaşan Kişiye 21 Ay Hapis

ANKARA, 18 Haziran 19 : Yeni Zelanda\'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Haziran 2019 Salı 14:08
Yeni Zelanda\'daki Terör Saldırılarının Videosunu Paylaşan Kişiye 21 Ay Hapis

ANKARA, 18 Haziran 19 : Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CNN'in haberine göre, avukatı Anselm Williams, 44 yaşındaki Philip NevilleArps'ın, kendisine yöneltilen sakıncalı materyal dağıtma suçlamalarını kabul ettiğini ve Christchurch Bölge Mahkemesi tarafından 21 ay hapse mahkum edildiğini kaydetti.
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Arps, 15 Mart'ta terörist BrentonTarrant'ın canlı yayınladığı görüntülerin kopyalarını terör saldırılarının hemen ardından yaklaşık 30 kişiye gönderdi.
Haberde, Yargıç Stephen O'Driscoll'un duruşmada Arps'a video hakkındaki görüşünü sorması üzerine "müthiş" ifadesini kullandığı bildirildi.
Yargıç O'Driscoll, Arps'ın, görüntüleri paylaşarak "toplu katliamı övdüğünü ve teşvik ettiğini", bunu yaparken de Müslüman topluma karşı pişmanlık duymadığını söyledi.
Yeni Zelanda'nın film ve edebiyat eserlerini sınıflandıran ofisi, Christchurch'deki iki camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin görüntüleri sakıncalı olarak nitelendirmiş ve bunları bulundurmanın veya yaymanın suç teşkil ettiğini açıklamıştı.

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Ülke yasalarına göre, sakıncalı materyali yaymaya 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. 
Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton arrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Yeni Zelanda emniyetinden geçen ay yapılan açıklamada, Tarrant'ın, cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti.
Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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