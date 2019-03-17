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Yeni Zelanda\'daki Terör Saldırıları İsveç\'te Protesto Edildi

BAŞKENT STOCKHOLM\'DEKİ EYLEME HRİSTİYAN, YAHUDİ VE BUDİST DİN ADAMLARI KATILDI

Yeni Zelanda\'daki Terör Saldırıları İsveç\'te Protesto Edildi

BAŞKENT STOCKHOLM\'DEKİ EYLEME HRİSTİYAN, YAHUDİ VE BUDİST DİN ADAMLARI KATILDI

17 Mart 2019 Pazar 15:01
Yeni Zelanda\'daki Terör Saldırıları İsveç\'te Protesto Edildi


BAŞKENT STOCKHOLM'DEKİ EYLEME HRİSTİYAN, YAHUDİ VE BUDİST DİN ADAMLARI KATILDI
Stockholm, 17 Mart 19 (.): Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.
Ülkede yaşayan Müslüman aktivist Samaa Sarsour tarafından Segel Torg Meydanı'nda organize edilen gösteriye yağışa rağmen yaklaşık bin kişi katıldı. İsveçlilerin yanı sıra ülkedeki Müslüman ve Türk sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda örgüt tarafından desteklenen eylemde, terör saldırısı, İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılık protesto edildi.
Ellerinde ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizme tepki gösteren dövizler taşıyan göstericiler, alana çiçekler bıraktı.
Terör saldırısında hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim sonrası Müslümanlar dua ederken, İsveçliler de ölenlerin anısına mum yaktı.
Hristiyan, Yahudi ve Budist din adamlarının da katıldığı eylemde, birçok İsveçlinin göz yaşını tutamayarak ağlaması da dikkati çekti.
(AA/HÖ)

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