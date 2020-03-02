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Yeni Zelanda, Çin Ve İran\'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı

GÜNEY KORE\'DE KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 26\'YA YÜKSELDİ - KAZAKİSTAN 8 MART\'TA YAPILACAK RESMİ TÖRENİ VE KONSERİ İPTAL ETTİ

Yeni Zelanda, Çin Ve İran\'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı

GÜNEY KORE\'DE KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 26\'YA YÜKSELDİ - KAZAKİSTAN 8 MART\'TA YAPILACAK RESMİ TÖRENİ VE KONSERİ İPTAL ETTİ

02 Mart 2020 Pazartesi 10:49
Yeni Zelanda, Çin Ve İran\'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı
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GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ - KAZAKİSTAN 8 MART'TA YAPILACAK RESMİ TÖRENİ VE KONSERİ İPTAL ETTİ
Melbourne, 2 Mart 20 : Yeni Zelanda Başbakanı JacindaArdern, Çin ve İran’dan seyahat yasağının bir hafta daha uzatıldığını, Kuzey İtalya ve Güney Kore’den gelenlerin de kendilerini karantinaya almaları gerekeceğini açıkladı.
Başbakan Ardern, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirleri duyurdu.
Çin ve İran’dan seyahat yasağının bir hafta daha uzatıldığını belirten Ardern, Kuzey İtalya ve Güney Kore’den gelenlerin sağlık birimlerine kayıtlarını yaptırarak 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmeleri kararı alındığını kaydetti. 
Ardern, Yeni Zelanda’da şu ana kadar sadece 26 Şubat'ta İran’dan gelen 60 yaşlarındaki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini hatırlatarak, alınan tedbirleri "dengeli ve ihtiyati bir yaklaşım" olarak tanımladı.
Başbakan Ardern, ayrıca virüsten etkilenen kurumlara yaklaşık 4 milyon dolar tutarında yardım yapılacağını bildirdi. 
KAZAKİSTAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDEKİ BAZI ETKİNLİKLERİ İPTAL ETTİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Nur Sultan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek tören ve konseri iptal etme kararı aldığını bildirdi.
Tokayev, "Bu, koronavirüsün dünyada yayılması nedeniyle güvenlik amacıyla yapılıyor. Kıymetli kadınlara mutluluk, sağlık ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi de Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, salgının tespit edildiği Azerbaycan ile 5 Mart'tan itibaren uçak seferlerinin azaltılacağını ifade etti.
Aynı tarihten itibaren İran vatandaşlarının ülkeye girmesinin de yasaklanacağını söyleyen Tleuberdi, vatandaşlara salgın riski yüksek ülkeleri ziyaret etmemeleri uyarısında bulundu.
GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 BULAŞAN KİŞİ SAYISI 4 BİN 300'Ü GEÇTİ
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, 599 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısının 4 bin 335'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi.
Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle okullardaki ara tatilin ülke genelinde iki hafta daha uzatılacağı ve yeni dönemin 23 Mart'ta başlayacağı kaydedildi. 
Anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde bahar dönemi, daha önce bir hafta süreliğine ertelenmişti.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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