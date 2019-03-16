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Yeni Zelanda Başbakanı\'ndan Trump\'a "müslümanlara Sempati" Mesajı...

BAŞBAKAN JACİNDA ARDERN, CHRİSTCHURCH\'TEKİ TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN KENDİSİNİ ARAYAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'TAN TÜM MÜSLÜMAN TOPLULUKLARINA

Yeni Zelanda Başbakanı\'ndan Trump\'a "müslümanlara Sempati" Mesajı...

BAŞBAKAN JACİNDA ARDERN, CHRİSTCHURCH\'TEKİ TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN KENDİSİNİ ARAYAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'TAN TÜM MÜSLÜMAN TOPLULUKLARINA

16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
Yeni Zelanda Başbakanı\'ndan Trump\'a

BAŞBAKAN JACİNDA ARDERN, CHRİSTCHURCH'TEKİ TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN KENDİSİNİ ARAYAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN TÜM MÜSLÜMAN TOPLULUKLARINA "SEMPATİ VE SEVGİ" GÖSTERMESİNİ İSTEDİ

Ankara, 16 Mart 19 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından kendisini arayan ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm Müslüman topluluklarına "sempati ve sevgi" göstermesini talep etti.
Yeni Zelanda yerel basınındaki haberlere göre, başkent Wellington'daki Parlamento binasında basına konuşan Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı.
Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ardern'le görüşmesine ilişkin şunları paylaşmıştı:
"Son 24 saatte meydana gelen korkunç olaylarla ilgili Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile az önce görüştüm. Başbakan'a Yeni Zelanda'nın yanında olduğumuzu ve ABD'nin elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Seni seviyoruz Yeni Zelanda!"

(AA/SEL)

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