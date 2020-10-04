banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Yeni Kaledonya\'da Fransa\'dan Bağımsızlık Referandumunda "hayır" Çıktı

Paris, 4 Ekim 2020 (.): Pasifik Okyanusu\'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa\'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya\'da yapılan referandumda halk, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bağımsızlık aleyhine oy kullandı.

04 Ekim 2020 Pazar 15:54
Yeni Kaledonya\'da Fransa\'dan Bağımsızlık Referandumunda
banner337
banner351

Paris, 4 Ekim 2020 (.): Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda halk, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bağımsızlık aleyhine oy kullandı.

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanlığının verilerine göre, katılım oranının yüzde 86 civarında olduğu referandumda, şu ana kadar kullanılan oyların 108 bini sayıldı.

Sayılan oyların yüzde 53’ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47’de kaldı.

Bakanlık, henüz açıklanmayan sonuçların genelde başkent Noumea’daki bölgelere ait olduğunu, buraların da genelde yüksek oranda "hayır" oyu kullanan kısımlar olduğunu bildirdi.

banner341
Resmi dili Fransızca olan Ada'da, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,7’si bağımsızlığı reddetmişti.

KANAKLAR NÜFUSUN YÜZDE 44’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.

(AA/ID/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunda
Yeni Kaledonya'da Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunda "hayır" Çıktı
İran'ın Başkenti Tahran'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi
İran'ın Başkenti Tahran'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi
Hindistan'da Eğitim Uçuşundaki Askeri Planör Düştü: 2 Ölü
Hindistan'da Eğitim Uçuşundaki Askeri Planör Düştü: 2 Ölü
Ermenistan'ın Gence'ye Saldırısında 1 Sivil Hayatını Kaybetti
Ermenistan'ın Gence'ye Saldırısında 1 Sivil Hayatını Kaybetti
Çin'de Zincirleme Trafik Kazası: 18 Ölü
Çin'de Zincirleme Trafik Kazası: 18 Ölü
Belçika'da Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı 2 Bine Yaklaştı
Belçika'da Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı 2 Bine Yaklaştı
İsrail'de Karantina Nedeniyle 200 Binden Fazla Kişi İşsiz Kaldı
İsrail'de Karantina Nedeniyle 200 Binden Fazla Kişi İşsiz Kaldı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 215 Bini Aştı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 215 Bini Aştı
Kırgızistan'da Halk Kovid-19 Gölgesinde Oylarını Kullanıyor
Kırgızistan'da Halk Kovid-19 Gölgesinde Oylarını Kullanıyor
Ermenistan, Azerbaycan'daki Şehir Ve Köyleri Bombalıyor
Ermenistan, Azerbaycan'daki Şehir Ve Köyleri Bombalıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim