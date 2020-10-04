Yeni Kaledonya\'da Fransa\'dan Bağımsızlık Referandumunda

Paris, 4 Ekim 2020 (.): Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda halk, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bağımsızlık aleyhine oy kullandı.

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanlığının verilerine göre, katılım oranının yüzde 86 civarında olduğu referandumda, şu ana kadar kullanılan oyların 108 bini sayıldı.

Sayılan oyların yüzde 53’ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47’de kaldı.

Bakanlık, henüz açıklanmayan sonuçların genelde başkent Noumea’daki bölgelere ait olduğunu, buraların da genelde yüksek oranda "hayır" oyu kullanan kısımlar olduğunu bildirdi.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,7’si bağımsızlığı reddetmişti.

KANAKLAR NÜFUSUN YÜZDE 44’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.

(AA/ID/FEZ)

