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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Yeni Delhi\'de Vatandaşlık Yasasına Karşı Protestolarda 5 Günde 37 Sivil Öldü

HİNDİSTAN GENELİNDE ARALIK 2019\'DAN BU YANA DEVAM EDEN PROTESTOLARDA HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 62\'YE YÜKSELDİ

Yeni Delhi\'de Vatandaşlık Yasasına Karşı Protestolarda 5 Günde 37 Sivil Öldü

HİNDİSTAN GENELİNDE ARALIK 2019\'DAN BU YANA DEVAM EDEN PROTESTOLARDA HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 62\'YE YÜKSELDİ

28 Şubat 2020 Cuma 09:33
Yeni Delhi\'de Vatandaşlık Yasasına Karşı Protestolarda 5 Günde 37 Sivil Öldü
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HİNDİSTAN GENELİNDE ARALIK 2019'DAN BU YANA DEVAM EDEN PROTESTOLARDA HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 62'YE YÜKSELDİ

YENİ DELHİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARIYLA İLGİLİ 500'DEN FAZA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara, 28 Şubat 20 (.): Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'de 23 Şubat Pazar gününden bu yana protestolarda 37 sivil hayatını kaybetti. 

Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde pazar günü başlayan protestolar görece azaldı.

Olaylarda 37 sivilin yanı sıra bir emniyet amiri ve bir istihbarat görevlisi yaşamını yitirirken, 70'i emniyet mensubu 300'den fazla kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 80'den fazla kişide de mermi yarası bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını, gösterilerin yaşandığı bölgelere yaklaşık 7 bin 500 güvenlik görevlisi konuşlandırıldığını bildirdi. 

Yeni Delhi'deki sivil kayıplarla ülkede Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 62'ye yükseldi.

Aralarında siyasetçi, yazar, sanatçı ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda kişi Delhi polisinin şiddete karşı yavaş harekete geçtiğini belirterek, başkent emniyetine tepki gösterdi. 

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Öte yandan, eleştirilerin hedefi ve yarın emekliye ayrılacak Delhi Emniyet Müdürü Amulya Patnaik'in yerine S.N Shrivastava atandı. 

"GANDİ'NİN RUHUNA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Mahatma Gandi'nin ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu" söylediğini aktardı. 

Dujarric, Guterres'in "Gerçek bir topluluk uzlaşısı için koşullar yaratılmasının şart olduğu" ifadelerine dikkati çekerek "Yaşamı boyunca, Genel Sekreter, Mahatma Gandi’nin öğretilerinden derin ilham aldı ve bugün Gandi'nin ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Guterres'in başkentteki durumu takip ettiğini ve Yeni Delhi'den rapor edilen ölümler sebebiyle üzgün olduğunu belirten Dujarric, BM Genel Sekreterinin "azami itidal ve şiddetten kaçınma" çağrısını yinelediğini vurguladı. 

MÜSLÜMANLAR YASA KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

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