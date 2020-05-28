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Yeni Delhi\'de Olası Çekirge İstilasına Karşı Önlemler Alınıyor

Ankara, 28 Mayıs 20 : Hindistan’ın batısında ve merkezindeki çeşitli eyaletlerde etkili olan son 27 yılın en kötü çekirge istilasına karşı başkent Yeni Delhi’de de tedbirler alınıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
Yeni Delhi\'de Olası Çekirge İstilasına Karşı Önlemler Alınıyor
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Ankara, 28 Mayıs 20 : Hindistan’ın batısında ve merkezindeki çeşitli eyaletlerde etkili olan son 27 yılın en kötü çekirge istilasına karşı başkent Yeni Delhi’de de tedbirler alınıyor.

HindustanTimes’taki habere göre, Delhi hükümeti, olası çekirge saldırılarını kontrol altına alabilmek için bildiri yayımladı.

Bildiride, çekirge istilasının önüne geçebilmek için "halk ve çiftçilere yönelik farkındalık programları düzenlenmesi" çağrısında bulunuldu.

Çekirge sürülerinin gündüz uçup, gece dinlendiği bilgisine yer verilen bildiride, gece boyunca ilgili makamların böcek ilacı veya zehri kullanabileceğine işaret edildi.

Delhi hükümeti Çevre, Kalkınma, Çalışma ve İstihdam Bakanı Gopal Rai de olası çekirge istilasına yönelik hazırlıklarla ilgili toplantı düzenledi.

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ÇEKİRGE SÜRÜLERİ 7 EYALETE YAYILDI

İlk olarak Hindistan’ın batısında Racastan eyaletinde görülen çekirge sürüleri, daha sonra MadyaPradeş, Gucerat, Pencap, Maharaştra, Haryana ve UttarPradeş'e doğru ilerledi.

Çekirge sürülerinin, rüzgarın da etkisiyle bir günde 100 kilometrenin üzerinde yol katedebildikleri belirtiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Hindistan Tarım ve Çiftçilerin Refahı Bakanlığı, çeşitli eyaletlerdeki 33 bölgede çekirge sürülerini kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA/AK/ŞEB)

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