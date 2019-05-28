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Yeni 100 Ve 200 Euroluk Banknotlar Tedavülde

ÖNCEKİ SERİLERE GÖRE DAHA YENİLİKÇİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP 100 VE 200\'LÜK YENİ EURO BANKNOTLAR BUGÜN TEDAVÜLE ÇIKTI

Yeni 100 Ve 200 Euroluk Banknotlar Tedavülde

ÖNCEKİ SERİLERE GÖRE DAHA YENİLİKÇİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP 100 VE 200\'LÜK YENİ EURO BANKNOTLAR BUGÜN TEDAVÜLE ÇIKTI

28 Mayıs 2019 Salı 08:57
Yeni 100 Ve 200 Euroluk Banknotlar Tedavülde

ÖNCEKİ SERİLERE GÖRE DAHA YENİLİKÇİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP 100 VE 200'LÜK YENİ EURO BANKNOTLAR BUGÜN TEDAVÜLE ÇIKTI

YENİ 100 VE 200 EUROLUK BANKNOTLAR, İLK OLARAK 20 EUROLUK BANKNOTTA KULLANILAN YENİLİKÇİ "PORTRE PENCERESİ" TEKNOLOJİSİNİ İÇERİYOR

Berlin, 28 Mayıs 19 : Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 Euroluk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.  

ECB'den yapılan açıklamada, önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip olan 100 ve 200'lük yeni Euro banknotların bugün tedavüle çıktığı bildirildi.

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Açıklamada, 100 ve 200'lük yeni Euro banknotların, aynı zamanda diğer seriler gibi "hisset, bak ve eğ" yöntemiyle de test edilebildiği belirtilerek, 100 Euroluk banknotların 50 ve 20'lik banknotlardan sonra en fazla kullanılan banknotlar olduğu vurgulandı. 

Yeni 100 ve 200 Euroluk banknotlar, ilk olarak 20 Euroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor. Banknot, ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan "Europe"un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca, ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük Euro sembolleri beliriyor.

Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni Euro banknotlar ayrıca makine tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip. 

Yeni piyasaya sürülen Euro banknotların yükseklik boyutu da kullanımını pratikleştirmek amacıyla küçültülerek 50 Euro ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu değiştirilmedi.

Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 Euroluk banknotlar güncellenerek piyasaya sürülmüştü.

(AA/RU/HA)
 

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