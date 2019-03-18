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Yeni Zelandalılar ellerindeki silahları polise teslim ediyor

Yeni Zelandalılar ellerindeki silahları polise teslim ediyor

18 Mart 2019 Pazartesi 13:57
Yeni Zelandalılar ellerindeki silahları polise teslim ediyor

Yeni Zelanda’danın Christchurch kentinde iki camiye yönelik yaşanan terör saldırısının ardından bir çok vatandaş yarı otomatik silahlarını gönüllü olarak polis karakollarına teslim ediyor. 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının bir daha gerçekleşmemesi gerektiğini belirten bazı vatandaşlar çiftliklerini hayvanlardan korumak için otomatik silahlara ihtiyaç duymadıklarını ifade ediyor.

Silahlar bir form doldurduktan sonra imha edilmek üzere polise teslim edilebiliyor. Bazı vatandaşlar sosyal medyada bu yönde çağrılar yaptı.

Diğer yandan hükümet silah yasasını değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 10 gün içerisinde söz konusu reformları çıkaracaklarını söyledi. Yeni Zelanda’da 16 yaşına giren herkes silah satın alabiliyor. Yarı otomatik silah almak için 18 yaş sınırı bulunuyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybemiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Saldırganın Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığı ve katliamda ikisi yarı otomatik, ikisi av tüfeği olmak üzere toplam 5 silah kullandığı ortaya çıktı.

Avustralyalı Brenton Harrison Tarrant hakkındaki ikinci duruşma 5 Nisan'da görülecek.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Silah
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