Yeni Zelandalı kadınlar terör kurbanlarıyla dayanışma için başörtüsü takıyor. Başbakan Jacinda Ardern'in saldırıya hedef olan Christchurch kentindeki Müslüman toplumu ziyareti sırasında başörtüsü takmasının ardından, binlerce Yeni Zelandalı kadın Ardern'i takip etti.

Kanlı saldırının vurduğu camilerin cuma namazıyla yeniden ibadete açılışını canlı yayında veren Yeni Zelandalı gazeteciler de başörtülü destek eylemine katıldı.

Sosyal medya kullanıcıları #HeadScarfforHarmony (Uyum için başörtüsü) etiketiyle fotoğraflarını paylaşırken, Christchurch'te görev yapan bazı kadın polis memurlarının da kurbanlarla dayanışma için başörtüsü takması dikkat çekti.

Saldırıların ardından Yeni Zelanda parlamentosunun açılışında Kur'an okunmuş, oturumda bir konuşma yapan Ardern, saldırganın şöhret kazanma umudunu boşa çıkaracaklarını söylemişti.

Geçtiğimiz cuma günü iki camiyi hedef alan Avustralyalı ırkçı bir terörist 50 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı. Saldırının ardından terörist tutuklanırken, ülkedeki silah yasası da deiştirilmiş, yarı otomatik silahların satışına kısıtlama getirildi.