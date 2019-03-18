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Yeni Zelandalı kadın Türk camisine gelerek özür diledi

Yeni Zelandalı kadın Türk camisine gelerek özür diledi

18 Mart 2019 Pazartesi 09:04
Yeni Zelandalı kadın Türk camisine gelerek özür diledi

Hollanda'da Yeni Zelandalı bir kadın camiye gelerek ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.

Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla ziyaret eden kadın, ülkesinde yaşanan terör saldırısından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Duygulu anlar yaşayan Yeni Zelandalı kadın ağlayarak, "Bütün Yeni Zelandalılar adına Christchurch'te yaşanan olaydan dolayı hepinizden özür dilemeye geldim. Bu yüzden size çiçek ve özür dileklerinin yazıldığı kartı takdim etmek istiyorum." dedi.

Çocuklarıyla çiçeği ve özür dileklerinin yazıldığı kartı caminin imamına takdim eden Yeni Zelandalı kadın, bütün Müslümanların yanında olduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, Ulu Cami İmamı Süleyman Coşkun'un ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını söylediğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelandalı Kadın Cami özür
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