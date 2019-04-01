Yeni Zelanda’daki terör mağdurlarına 139 ülkeden bağış

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırısında Al Nur ve Linwood camilerinde hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için açılan bağış hesabına 139 ülkeden, 9,4 milyon dolarlık bağış yapıldığı açıklandı.

Yeni Zelanda Mağdurlara Destek Grupları Konseyi tarafından Christchurch Saldırısı Mağdurları Fonu ismi altında açılan hesaba yatırılan bağışlar 9 milyon doları aştı.

Şu ana kadar yapılan bağışların 139 farklı ülkeden 95 bin 419 kişi tarafından gönderildiği tespit edildi. 15 Mart'ta açılan hesaba gönderilen bağış tutarı 9 milyon 356 bin 601 dolara ulaştı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.