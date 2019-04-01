banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93060
ALTIN
236.032
DOLAR
5.6813
STERLİN
7.4332
EURO
6.3853
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Biz demiştik!
BİZ DEMİŞTİK!
Suç işlemeye teşebbüs
SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Ölü bulunan Hacer Ulaş'ın eşi tutuklandı
ÖLÜ BULUNAN HACER ULAŞ'IN EŞİ...
banner307
Flaş Haber
Biz demiştik!
Kapat

Yeni Zelanda’daki terör mağdurlarına 139 ülkeden bağış

Yeni Zelanda’daki terör mağdurlarına 139 ülkeden bağış

01 Nisan 2019 Pazartesi 06:50
Yeni Zelanda’daki terör mağdurlarına 139 ülkeden bağış

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırısında Al Nur ve Linwood camilerinde hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için açılan bağış hesabına 139 ülkeden, 9,4 milyon dolarlık bağış yapıldığı açıklandı.

Yeni Zelanda Mağdurlara Destek Grupları Konseyi tarafından Christchurch Saldırısı Mağdurları Fonu ismi altında açılan hesaba yatırılan bağışlar 9 milyon doları aştı.

Şu ana kadar yapılan bağışların 139 farklı ülkeden 95 bin 419 kişi tarafından gönderildiği tespit edildi. 15 Mart'ta açılan hesaba gönderilen bağış tutarı 9 milyon 356 bin 601 dolara ulaştı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Son Güncelleme: 01.04.2019 10:00
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelandaya Bağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nepal'i Vuran Fırtınada Ölenlerin Sayısı 28'e, Yaralı Sayısı 612'ye Yükseldi
Nepal'i Vuran Fırtınada Ölenlerin Sayısı 28'e, Yaralı Sayısı 612'ye Yükseldi
Nepal'i vuran fırtınada ölü sayısı artıyor
Nepal'i vuran fırtınada ölü sayısı artıyor
Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında
Türkiye’deki yerel seçimler dünya basınında
Maduro: Elektrik sorunu için 30 günlük bir yönetim planını uygulamaya koyduk
Maduro: Elektrik sorunu için 30 günlük bir yönetim planını uygulamaya koyduk
Brezilya Kudüs’te diplomatik ofis açtı
Brezilya Kudüs’te diplomatik ofis açtı
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Ukrayna'da sandıklar ikinci turu gösteriyor
Ukrayna'da sandıklar ikinci turu gösteriyor
Bangladeş'te fırtına ve yıldırım 10 can aldı
Bangladeş'te fırtına ve yıldırım 10 can aldı
Peru'da otobüste yangın: 20 ölü
Peru'da otobüste yangın: 20 ölü
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim