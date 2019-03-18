Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenler için Lefkoşa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Din Görevlileri Derneği ( Din-Gör-Der), Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Lefkoşa’da gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Lefkoşa Selimiye Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik yaptığı açıklamada, Camide Cuma namazı için toplanarak ibadet eden Müslümanlara yönelik yapılan ve 3 yaşından 70 yaşına kadar onlarca insanın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

İnik, dünyada yükselen islamafobinin vahim sonuçlarını gösteren bu olayın islama ve Müslümanlara karşı yapılan ne ilk ne de son saldırı olduğuna işaret ederek, “Başta Yeni Zelanda’da yaşanan bu elim terör saldırısı olmak üzere tüm terör saldırılarını kınıyor; Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet; yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Sadece maksatları Allaha ibadet ve dua etmek maksadıyla gittikleri ibadethanede zulmen öldürüldükleri için Rabbim kardeşlerimize şehadet makamıyla muamelede bulunsun tüm İslam âleminin başı sağ olsun” dedi.