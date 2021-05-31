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Yeni Zelanda’da sel nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel felaketinde yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30
Yeni Zelanda’da sel nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi
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Yeni Zelanda yetkilileri, bazı bölgelerde 40 santimetre yüksekliği bulan su seviyesi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini, ordunun da katıldığı tahliye çalışmalarında 50’den fazla kişinin askeri helikopterle kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, sel felaketinin başlangıcından bu yana yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.
Bölgede sele kapılarak kaybolan kişilerin bulunduğunu ifade eden yetkililer, muhtemel kayıp ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in incelemelerde bulunmak üzere bölgedeki Christchurch kentini ziyaret edeceği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 13:01
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