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Yeni Zelanda: Terörist hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek

Yeni Zelanda: Terörist hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek

22 Mart 2019 Cuma 10:36
Yeni Zelanda: Terörist hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek

İstanbul'daki toplantıya Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters da katılıyor.

Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır. Terörist hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirecek" dedi. 

The Grand Tarabya Hotel'deki toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de katılımcılara hitap edecek.

Aile fotoğrafının ardından Mevlüt Çavuşoğlu ve Yusuf bin Ahmed el-Useymin basın toplantısı düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Katliamcısı
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