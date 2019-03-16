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Yeni Zelanda saldırılarının baş zanlısı Tarrant'ın ilk duruşması görüldü

Yeni Zelanda saldırılarının baş zanlısı Tarrant'ın ilk duruşması görüldü

16 Mart 2019 Cumartesi 09:41
Yeni Zelanda saldırılarının baş zanlısı Tarrant'ın ilk duruşması görüldü

Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının baş zanlısının gözaltı süresi cinayet suçlamasıyla uzatıldı.

Elleri kelepçeli, yalın ayak ve beyaz bir mahkum üniforması ile hakim karşına çıkan Avustralyalı Brenton Harrison Tarrant hakkında, 5 Nisan'da görülecek ikinci duruşmada diğer suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.

Kefalet talebinde bulunmayan 28 yaşındaki zanlı Tarrant'ın duruşma boyunca sessizliğini koruduğu ve beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen işaretler yaptığı gözlemlendi.

Güvenlik nedeniyle kamuya kapalı görülen duruşmaya yalnızca basın mensupları alındı.

Cuma namazı sırasında, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda cemaat kurşun yağmuruna tutulmuş, olayda 49 kişi yaşamını yitiriken en az 40 kişi de yaralanmıştı.

Saldırılarla ilgili yakalanan iki kişi daha gözaltında tutuluyor.

İlk ihbardan 36 dakika sonra yakalanan Tarrant'ın aracında el yapımı bomba ile iki silah daha ele geçirildi. Başbakan Jacinda Ardern, zanlının saldırıları devam ettirmeyi planladığından emin olduklarını kaydetti. Ardern'in aktardıklarına göre silah ruhsatı bulunan Tarrant, ikisi yarı otomatik 5 silah sahibi.

Saldırıların, ülke tarihinin en kanlı terör eylemi olduğunu söyleyen Başbakan Ardern, ulusal güvenlik tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Tarrant Duruşma
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