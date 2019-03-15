Yeni Zelanda katliamcısı saldırıyı Facebook'ta canlı yayımladı

Yeni Zelanda'da onlarca insanın ölümüne neden olan cami saldırısının faillerinden biri saldırıyı sosyal medya üzerinden canlı yayımladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Al Noor camisine yapılan saldırı, Brenton Tarrant adlı kullanıcıya ait Facebook hesabında canlı yayın yapılarak paylaşıldı. 16 dakikadan uzun süren çekim Facebook tarafından hızla silindi.

Saldırganın kafa kamerasıyla çektiği sanılan görüntülerde saldırgan arabasını park ettikten sonra cami kapısından içeri girerken hızla ateş açmaya başladığı görülüyor.

Yeni Zelanda polisi yaptığı açıklamada görüntüleri internetten kaldırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu ve videonun paylaşılmamasını istedi.

Facebook ise görüntülerle ilişkili hesabın silindiğini ve saldırıyı destekleyen her paylaşımın kaldırılacağını söyledi.