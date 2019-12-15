Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda polisi, patlamada yaralanan bir kişinin Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti sağlık yetkilileri de Whakaari Yanardağı'ndaki patlamanın ardından Sidney kentindeki hastanede tedavi altına alınan bir kişinin öldüğünü doğrularken, bu kişinin kimliği ailesinin talebi üzerine açıklanmadı.

Yaralılardan hayatını kaybedenler, adada mahsur kalan ve cesedine sonradan ulaşılan 6 kişi ile hastanede kurtarılamayan son kurbanla toplam ölü sayısı 16 oldu.

Öte yandan polisin ve dalgıç ekiplerinin, adadaki kayıp 2 kişiyi bulma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Patlamanın ardından yaralı 13 kişinin Avustralya'daki hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşılırken, Yeni Zelanda genelindeki hastanelerde halihazırda 14 kişinin tedavi gördüğü aktarıldı.

Yaralılardan 20'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Yetkililer, dün, yanardağ patlamasında ölenlerin arasında 21 yaşındaki Avustralya vatandaşı Krystal Eve Browitt'in olduğunu açıklamıştı. Browitt, kimliği yetkililerce doğrulanan ilk kişi olmuştu.

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.