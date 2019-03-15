Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saldırının gerçekleştiği kentte okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.



Başbakan Jacinda Ardern, 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını duyurdu.



Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentindeki Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda yerel kaynaklara göre en az 40 kişi hayatarı kaybetti.

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını açıkladı. Polis yetkilisi Mike Bush, saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu. Bush, saldırının ardından vatandaşların camilerden uzak durması gerektiğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Ölen veya yaralananlar arasında Türk yok

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Saldırgan, acımasız saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı.

SALDIRGAN KENDİSİNİ TANITTI

Saldırgan, katliam videosunda kendisini Brenton Tarrant olarak tanıttı.

Bir görgü tanığı da, askeri kıyafetler ve kamuflaj giyen bir saldırganın, otomatik bir tüfekle etrafa rastgele ateş açtığını söyledi.